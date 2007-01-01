Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» B360, анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» B360, анодированный алюминий
7 оценок
20 790
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» B360, анодированный алюминий - фото 1

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» B360, анодированный алюминий

Артикул: CH-058-624
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина360/1880 мм
  • Ширина360 мм
  • Вес1,45 кг
  • Материалалюминий
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина360/1880 мм
  • Ширина360 мм
  • Вес1,45 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» B360, анодированный алюминий
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» B360, анодированный алюминий
от 20 790
