Товар в корзине. Перейти
Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический - фото 1Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический - фото 2Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический - фото 3

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический

Артикул: CH-058-591
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал - анодированный алюминий


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1660 мм
  • Диаметр170 мм
  • Вес0,834 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», круглый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Поднос «Проотель», круглый, пластиковый

13
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый

7
В наличии
Настоящее фото товара Ложка перфорированная «Бэйсик», произведённого компанией ChiedoCover
от100

Ложка перфорированная «Бэйсик»

15
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Ножницы, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Ножницы, сталь нержавеющая, пластик

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка десертная «Эвридэй», стекло

7
В наличии 2942 шт.
Настоящее фото товара Блюдце «Кунстверк», диаметр 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдце «Кунстверк», диаметр 150мм

5
В наличии 702 шт.
Фотография товара Доска разделочная, пластик синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Доска разделочная, пластик синий

9
В наличии 22 шт.
Фотография товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая

5
В наличии

Другие товары из раздела лопаты для пиццы

Настоящее фото товара Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический

9
В наличии 48 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 800

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 750

Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 680

Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы алюминиевая, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Лопата для пиццы алюминиевая, металлический,черный

12
В наличии
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 720

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от25 130

Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от24 320

Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, серебряный

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от26 110

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический
Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический
от 11 270
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Блюдце «Кунстверк», диаметр 135мм

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», круглый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Поднос «Проотель», круглый, пластиковый

13
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый

7
В наличии