Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» L330, анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» L330, анодированный алюминий, синий
15 оценок
19 090
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» L330, анодированный алюминий, синий - фото 1

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» L330, анодированный алюминий, синий

Артикул: CH-058-617
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина330/1840 мм
  • Ширина330 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина330/1840 мм
  • Ширина330 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

