Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1660 мм
- Диаметр170 мм
- Вес0,83 кг
- Материалалюминий
- Цветчерный, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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