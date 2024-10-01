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Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Элис» анодированный алюминий, черный - фото 1Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Элис» анодированный алюминий, черный - фото 2

Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Элис» анодированный алюминий, черный

Артикул: CH-058-615
13 оценок
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Фотография товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1660 мм
  • Диаметр170 мм
  • Вес0,83 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный

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