Товар в корзине. Перейти
Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий - фото 1Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий - фото 2

Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий

Артикул: CH-058-619
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Фотография товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Лопата для пиццы квадратная«Аззурра» анодированный алюминий, синий
Фотография товара Лопата для пиццы квадратная«Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600/1940 мм
  • Ширина400 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 103мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 103мм

5
В наличии 240 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 520
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм

13
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для льда нержавеющая сталь, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Щипцы для льда нержавеющая сталь, серебристый

11
В наличии
Фотография товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120

Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, золотой

14
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от750

Вилка кухонная «Проотель» нержавеющая сталь, металлический

15
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый

13
В наличии 672 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 120

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая

8
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Далматинцы», произведённого компанией ChiedoCover
от17042
290 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Далматинцы»

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Порто», 195, произведённого компанией ChiedoCover
от36010
400 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Порто», 195

12
В наличии
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный

6
В наличии 180 шт.

Другие товары из раздела лопаты для пиццы

Фотография товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 200

Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 270

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 650

Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный

6
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая , произведённого компанией ChiedoCover
от26 410

Лопата для пиццы перфорированная, алюминиевая, металлическая

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 720

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий , произведённого компанией ChiedoCover
от31 210

Лопата для пиццы квадратная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от26 110

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий
Лопата для пиццы прямоугольная «Аззурра» Анодированный алюминий, синий
от 25 130
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 103мм, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, длина 103мм

5
В наличии 240 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 520
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм

13
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для льда нержавеющая сталь, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от820

Щипцы для льда нержавеющая сталь, серебристый

11
В наличии
Фотография товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120

Открывалка для бутылок сталь нержавеющая, золотой

14
В наличии 6 шт.