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Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный - фото 1Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный - фото 2Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный - фото 3

Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, черный

Артикул: CH-058-576
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - анодированный алюминий

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1690 мм
  • Диаметр200 мм
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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