Характеристики товара
Описание
Материал - анодированный алюминий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1690 мм
- Диаметр200 мм
- Материалалюминий
- Цветчерный
Материал - анодированный алюминий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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