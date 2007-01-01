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Малый барный набор Шик, мокко - фото 1

Малый барный набор Шик, мокко

Артикул: CH-028-537
46 оценок
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Фотография товара Малый барный набор Шик, табак от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный элегантный комплект мебели для отдыха состоит из 1 высокого стола и 4 барных стульев с металлическими подножками.

Стол со стеклянной столешницей.Изготовлен из прочного искусственного ротанга с алюминиевым каркасом. Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

Набор прекрасно впишется в любой интерьер, будь то загородный дом или летнее кафе на открытом воздухе. Современные и практичные материалы позволяют эксплуатировать мебель круглы год не убирая ее на зимнее хранение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина86 мм
  • Ширина86 мм
  • Высота111 мм
  • Вес33 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, закаленое стекло.
  • Количество мест2
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.82 м3
  • Вес упаковки33 кг

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Товар в корзине

Малый барный набор Шик, мокко
Малый барный набор Шик, мокко
123 290
В корзине

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