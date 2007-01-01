Характеристики товара
Описание
Современный элегантный комплект мебели для отдыха состоит из 1 высокого стола и 4 барных стульев с металлическими подножками.
Стол со стеклянной столешницей.Изготовлен из прочного искусственного ротанга с алюминиевым каркасом. Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Набор прекрасно впишется в любой интерьер, будь то загородный дом или летнее кафе на открытом воздухе. Современные и практичные материалы позволяют эксплуатировать мебель круглы год не убирая ее на зимнее хранение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина86 мм
- Ширина86 мм
- Высота111 мм
- Вес33 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием, закаленое стекло.
- Количество мест2
- Цветсерый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.82 м3
- Вес упаковки33 кг