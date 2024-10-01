Характеристики товара
Описание
Сейф Indel B серии SAFE PLUS сочетает в себе классический дизайн и безопасность. Покраска с эффектом шагрени и внутреннее светодиодное освещение придают сейфу благородный вид, делая его универсальным для любого современного интерьера.
Если пользователь забыл код, предусмотрена возможность аварийного открывания сейфа с помощью электронного или механического ключа. В случае полного разряда батареи есть возможность подачи дополнительного электропитания
Замок: Электронный
Электронный ключ: Да (приобретается отдельно)
Механический ключ: Да (приобретается отдельно)
Питание: 4 батарейки типа АА по 1, 5 В
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина230 мм
- Высота166 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки206 мм
- Высота упаковки325 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.02 м3