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Сейф SAFE 10 PLUS

Артикул: CH-067-503
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сейф Indel B серии SAFE PLUS сочетает в себе классический дизайн и безопасность. Покраска с эффектом шагрени и внутреннее светодиодное освещение придают сейфу благородный вид, делая его универсальным для любого современного интерьера.

Если пользователь забыл код, предусмотрена возможность аварийного открывания сейфа с помощью электронного или механического ключа. В случае полного разряда батареи есть возможность подачи дополнительного электропитания

Замок: Электронный

Электронный ключ: Да (приобретается отдельно)

Механический ключ: Да (приобретается отдельно)

Питание: 4 батарейки типа АА по 1, 5 В

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина230 мм
  • Высота166 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки206 мм
  • Высота упаковки325 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Объём упаковки0.02 м3

Отзывы

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