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Тележка для уборки Afon - фото 1

Тележка для уборки Afon

Артикул: CH-067-026
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья, корзин для моющих средств, мешка для сбора грязного белья. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес10 кг
  • Короб для белья110 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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