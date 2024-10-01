Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья, корзин для моющих средств, мешка для сбора грязного белья. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Высота1100 мм
- Вес10 кг
- Короб для белья110 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3