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Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый - фото 1

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый

Артикул: CH-058-811
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина45 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,10 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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