Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина110 мм
- Ширина25 мм
- Высота18 мм
- Вес0,068 кг
- Материалнержавеющая сталь, полипропилен
- Цветчерный, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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