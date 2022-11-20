Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Dark от итальянского бренда Moderli. Плафоны имеют два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт расслабляющую обстановку. Каркас выполнен из металла цвета хром и декорирован каплевидными камнями. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря большому количеству источников света, площадь освещения составляет 18 кв.м. Дизайн люстры из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 53*36*24
Вес брутто: 4,3
Объем: 0,046
Основные характеристики
- Высота1115 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсеребряный