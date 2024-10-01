Товар в корзине. Перейти
Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм - фото 1

Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм

Артикул: CH-058-509
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий
Фотография товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм
Фотография товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 355мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина30 мм
  • Вес0.230 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм

9
В наличии 133 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»

15
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Бордо», произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Бордо»

9
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Don Alejandro Tequila», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Don Alejandro Tequila»

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи - 4шт, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи - 4шт, сланец

9
В наличии 103 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 780
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Чинция», диаметр 320мм

15
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый

12
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 575

Совок для льда, алюминий, 0,71 л, серебристый

13
В наличии
Настоящее фото товара Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 0,85л, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 0,85л

8
В наличии

Другие товары из раздела ножи для тонкой нарезки

Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Нож для тонкой нарезки с рифленым лезвием сталь нержавеющая, пластик, длина 430мм

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 030

Нож для тонкой нарезки «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 495мм

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 670

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 450

Нож для тонкой нарезки «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 720

Нож рыбный для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380, произведённого компанией ChiedoCover
от4 110

Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 380

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950

Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385

6
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 630

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный

6
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм
Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм
от 3 930
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм, произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм

9
В наличии 133 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кантри Стайл» фарфор, зеленая

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Ольмека Голд - Ольмека Алтос - Ольмека Тезон»

15
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Бордо», произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Бордо»

9
В наличии 48 шт.