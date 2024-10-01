Товар в корзине. Перейти
Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет - фото 1Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет - фото 2Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет - фото 3Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет - фото 4Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет - фото 5

Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет

Артикул: CH-058-780
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нарзанник «Пробар» одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Нарзанник «Пробар» одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом в подарочной коробке, сталь нержавеющая, серебряный
Фотография товара Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом в подарочной коробке, сталь нержавеющая, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Ширина20 мм
  • Вес0,173 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный, разноцветный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для бифштекса «Джамбо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽

Нож для бифштекса «Джамбо»

8
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лист», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 580
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лист», белый

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Ауде» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Ауде», произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Ауде»

10
В наличии 1336 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая

13
В наличии 27 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор

5
В наличии 71 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Балвени», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Балвени»

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «X-15» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7503
1 790 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «X-15» сталь нержавеющая

15
В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Пунто Бьянка», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720
Оптовая цена

Блюдо «Пунто Бьянка», диаметр 250мм

9
В наличии
Настоящее фото товара Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 340

Нож «Сантоку» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела нарзанники

Настоящее фото товара Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

9
В наличии 3600 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющий, пластик, серебристый, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от410

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющий, пластик, серебристый, бордо

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 300 шт.
Фотография товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой

15
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый, сталь нержавеющий, пластик, серебристый, темно-синий , произведённого компанией ChiedoCover
от410

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый, сталь нержавеющий, пластик, серебристый, темно-синий

12
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый

6
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

7
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 540

Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560

Нарзанник «Клавелин» двухступенчатый сталь нержавеющая, абс-пластик, черный, серебристый

7
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый

10
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет
Нарзанник «Сваровски» двухступенчатый с чехлом сталь нержавеющая, тефлон, серебристый, разноцвет
от 7 010
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза»

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для бифштекса «Джамбо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽

Нож для бифштекса «Джамбо»

8
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лист», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 580
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лист», белый

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Ауде» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Ауде», произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Ауде»

10
В наличии 1336 шт.