Товар в корзине. Перейти
Нож столовый - фото 1

Нож столовый

Артикул: CH-061-197
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Фиори»
Фотография товара Нож столовый «Фиори» от компании ChiedoCover.
Следующий Нож столовый «X-15»
Фотография товара Нож столовый «X-15» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый, металлический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Графин «Ательер», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Графин «Ательер», 1л

15
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик «Граффити», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик «Граффити», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Баранчик «Граффити», фарфор, белый

11
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 323 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л

14
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца, бук, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от96 60010
106 190 ₽

Мельница для перца, бук, коричневая

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 250 мл, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 250 мл, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 250 мл, коричневый, бежевый

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд Фэшн стакан «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7503
1 790 ₽Оптовая цена

Олд Фэшн стакан «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло

8
В наличии 70 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата»

11
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для горячих напитков, 220мл, фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для горячих напитков, 220мл, фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Стакан для горячих напитков, 220мл, фарфор, белый

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8609
5 300 ₽

Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Визув», длина 210мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Визув», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Визув», длина 210мм

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Киото», длина 238мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Киото», длина 238мм

11
В наличии 960 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Суперга», произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Суперга»

14
В наличии 960 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Павловский», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Павловский»

8
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый , произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Саппоро бэйсик», фиолетовый

9
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая

10
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с полой ручкой «Имэджин», произведённого компанией ChiedoCover
от2 7004
2 790 ₽

Нож столовый с полой ручкой «Имэджин»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Линеа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Линеа», произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽

Нож столовый «Линеа»

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Каллиполис», произведённого компанией ChiedoCover
от9505
990 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Каллиполис»

10
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Исео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Исео», произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Исео»

7
В наличии

Товар в корзине

Нож столовый
Нож столовый
от 1 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Графин «Ательер», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Графин «Ательер», 1л

15
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик «Граффити», фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик «Граффити», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Баранчик «Граффити», фарфор, белый

11
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Конвеншн», 225мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 323 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1л

14
В наличии 33 шт.