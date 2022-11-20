Характеристики товара
Описание
Столешница: ЛДСП
Материал стула: дерево
Столешница: ЛДСП
Материал стула: дерево
Стол Милтон + 6 стульев Амарант
Стол Милтон + 6 стульев Пекин
Стол Милтон + 6 стульев Пекин бежевый
Стол Милтон + 6 стульев Пекин темный
Стол Милтон + 6 стульев Соната комфорт
Набор журнальный столиков Агата
Комплект мебели Банкетный
Обеденная группа Luar
Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди