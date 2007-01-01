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Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Сан-Ремо мини, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект уличной мебели Сан-Ремо мини
36 оценок
9 190
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Комплект уличной мебели Сан-Ремо мини - фото 1Комплект уличной мебели Сан-Ремо мини - фото 2

Комплект уличной мебели Сан-Ремо мини

Артикул: CH-009-722
36 оценок
Основные характеристики
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : стол: 60х60х70 кресло: 55х65х90 Цвет каркаса : черный Материал каркаса : сталь Узор ткани : без рисунка Цвет поверхности : черный Материал поверхности : текстилен, стекло Комплектация : стол, 2 кресла разборные Использование на открытом воздухе : да Страна производства : КИТАЙ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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