Характеристики товара
Описание
Комплект садовой мебели Adel создан специально для уютного отдыха на вашем участке.
Включает в себя шесть кресел из искусственного ротанга на стальном каркасе и прочный стол.
Каждое кресло оснащено поливудом (искусственное дерево) на подлокотниках, столешница выполнена из того же материала, что придает изысканный вид и обеспечивает дополнительный комфорт.
Комплект дополняет обеденный стол с элегантной столешницей, идеально подходящий для шести человек.
Изготовленный из высококачественных материалов, комплект Adel обеспечивает надежность и долговечность. Искусственный ротанг легко чистится и не требует особого ухода, а стальной каркас обеспечивает стабильность и прочность конструкции.
Эргономичный дизайн комплекта позволит вам комфортно отдыхать на свежем воздухе, а стильное исполнение добавит элегантности вашему летнему интерьеру. С комплектом садовой мебели Adel вы сможете создать уютное место для отдыха, встреч с друзьями или проведения приятных вечеров на свежем воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет