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Обеденный комплект Adel коричневого цвета на 6 персон - фото 1Обеденный комплект Adel коричневого цвета на 6 персон - фото 2Обеденный комплект Adel коричневого цвета на 6 персон - фото 3Обеденный комплект Adel коричневого цвета на 6 персон - фото 4
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Обеденный комплект Adel коричневого цвета на 6 персон

Артикул: CH-077-039
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Комплект Гармония кофейный, серый, 8 мест от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Комплект Гармония кофейный, шоколад, 8 мест от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Adel создан специально для уютного отдыха на вашем участке.

Включает в себя шесть кресел из искусственного ротанга на стальном каркасе и прочный стол.

Каждое кресло оснащено поливудом (искусственное дерево) на подлокотниках, столешница выполнена из того же материала, что придает изысканный вид и обеспечивает дополнительный комфорт.

Комплект дополняет обеденный стол с элегантной столешницей, идеально подходящий для шести человек.

Изготовленный из высококачественных материалов, комплект Adel обеспечивает надежность и долговечность. Искусственный ротанг легко чистится и не требует особого ухода, а стальной каркас обеспечивает стабильность и прочность конструкции.

Эргономичный дизайн комплекта позволит вам комфортно отдыхать на свежем воздухе, а стильное исполнение добавит элегантности вашему летнему интерьеру. С комплектом садовой мебели Adel вы сможете создать уютное место для отдыха, встреч с друзьями или проведения приятных вечеров на свежем воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Adel коричневого цвета на 6 персон
Обеденный комплект Adel коричневого цвета на 6 персон
149 990
В корзине

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