Характеристики товара
Описание
Представляем вам обеденный комплект из акации GRAND Mich в оливковом цвете - идеальное решение для вашего уютного уличного пространства. В этот набор входит 6 элегантных обеденных кресел и стол, выполненных из обработанной под тик акации. Этот материал не только обладает премиальным внешним видом, но и надежно защищен от влаги, что делает его идеальным выбором для использования на открытом воздухе.
Обивка кресел выполнена из роупа оливкового цвета, которая не только выглядит стильно, но и обладает устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Под воздействием солнца роупа не выцветает, что позволяет сохранить первоначальный вид мебели на протяжении долгого времени.
Комплект дополняют подушки из водоотталкивающего материала, обеспечивающие комфорт и удобство во время отдыха на свежем воздухе.
Выберите обеденный комплект из акации GRAND Mich в оливковом цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Материалакация
- Цветоливковый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет