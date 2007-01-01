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Обеденный комплект GRAND Mich, оливковый

Артикул: CH-077-333
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Представляем вам обеденный комплект из акации GRAND Mich в оливковом цвете - идеальное решение для вашего уютного уличного пространства. В этот набор входит 6 элегантных обеденных кресел и стол, выполненных из обработанной под тик акации. Этот материал не только обладает премиальным внешним видом, но и надежно защищен от влаги, что делает его идеальным выбором для использования на открытом воздухе.

Обивка кресел выполнена из роупа оливкового цвета, которая не только выглядит стильно, но и обладает устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Под воздействием солнца роупа не выцветает, что позволяет сохранить первоначальный вид мебели на протяжении долгого времени.

Комплект дополняют подушки из водоотталкивающего материала, обеспечивающие комфорт и удобство во время отдыха на свежем воздухе.

Выберите обеденный комплект из акации GRAND Mich в оливковом цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материалакация
  • Цветоливковый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект GRAND Mich, оливковый
Обеденный комплект GRAND Mich, оливковый
531 190
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