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Эспрессо-150 S обеденная группа плетеная, соломенный - фото 1Эспрессо-150 S обеденная группа плетеная, соломенный - фото 2Эспрессо-150 S обеденная группа плетеная, соломенный - фото 3
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Эспрессо-150 S обеденная группа плетеная, соломенный

Артикул: CH-076-830
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В комплект входит круглый обеденный стол «Эспрессо» (1500×1500×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей и 6 кресел коллекции «Сицилия» (590×640×820 мм).Цвет - соломенный.Вся мебель изготовлена из долговечного и легкого алюминия, обтянутого синтетическим ротангом. На столе для удобства эксплуатации предусмотрена столешница из ударопрочного закаленного стекла 5 мм. Стулья укомплектованы подушками на сидениях.


Габариты упаковки (ДШВ)
1530×60×1530; 740×700×740; 630×700×825 - 6 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес62 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки67 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Эспрессо-150 S обеденная группа плетеная, соломенный
Эспрессо-150 S обеденная группа плетеная, соломенный
265 290
В корзине

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