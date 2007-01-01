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Обеденный комплект Julla S, светло-серый - фото 1Обеденный комплект Julla S, светло-серый - фото 2Обеденный комплект Julla S, светло-серый - фото 3Обеденный комплект Julla S, светло-серый - фото 4
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Обеденный комплект Julla S, светло-серый

Артикул: CH-077-138
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 4 человека

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Можно штабелировать стулья - да

Поставляется в разобранном виде

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1650 мм
  • Ширина950 мм
  • Высота750 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1660 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Обеденный комплект Julla S, светло-серый
Обеденный комплект Julla S, светло-серый
41 290
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