Характеристики товара
Описание
Комплект «Эспрессо-80 R» можно использовать в качестве обеденной группы на 2 персоны или как кофейный комплект на балконе или террасе.В плетеный комплект входит круглый стол «Эспрессо» диаметром 80 см с ударопрочной стеклянной столешницей и 2 кресла коллекции «Равенна» 570×680×810 мм.Набор представлен в бежевом цвете.
Габариты упаковки (ДШВ)
820×60×820; 500×700×500; 590×700×830 - 2 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота до сиденья485 мм
- Вес30 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки41 кг
- Изделия стопируютсяНет