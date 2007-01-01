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Эспрессо-80 R обеденная группа плетеная, бежевый - фото 1Эспрессо-80 R обеденная группа плетеная, бежевый - фото 2Эспрессо-80 R обеденная группа плетеная, бежевый - фото 3Эспрессо-80 R обеденная группа плетеная, бежевый - фото 4
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Эспрессо-80 R обеденная группа плетеная, бежевый

Артикул: CH-077-119
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект «Эспрессо-80 R» можно использовать в качестве обеденной группы на 2 персоны или как кофейный комплект на балконе или террасе.В плетеный комплект входит круглый стол «Эспрессо» диаметром 80 см с ударопрочной стеклянной столешницей и 2 кресла коллекции «Равенна» 570×680×810 мм.Набор представлен в бежевом цвете.


Габариты упаковки (ДШВ)
820×60×820; 500×700×500; 590×700×830 - 2 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес30 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки41 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Эспрессо-80 R обеденная группа плетеная, бежевый
Эспрессо-80 R обеденная группа плетеная, бежевый
95 790
В корзине

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