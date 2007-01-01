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Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 1Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 2Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 3Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 4Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 5Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 6Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 7Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 8Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 9Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 10Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый - фото 11
NEW

Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый

Артикул: CH-076-810
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект Садовой Мебели ZOYA - Стиль и Комфорт для вашего Сада Добро пожаловать в мир элегантных и удобных наслаждений с комплектом садовой мебели ZOYA. Изготовленный из искусственного ротанга бежевого цвета, этот комплект сочетает в себе лучшие качества традиционных обеденных гарнитуров и уютных лаунж-зон. Позвольте себе наслаждаться семейными трапезами и отдыхом на протяжении всего года. Прекрасное сочетание Практичности и Красоты Наш набор уличной мебели предлагает вам: Большой трехместный диван
Два кресла с подлокотниками и удобной наклонной спинкой
Два пуфа для комфортного отдыха
Обеденный стол с прочной стеклянной столешницей прямоугольной формы
Мягкие подушки светло серого цвета с чехлами из водоотталкивающей ткани добавляют удобства и стиля. Вам не придется скрывать подушки при дожде. Особенностью гарнитуры является ручное плетение техноротанга в бежевом цвете, что придает ей современный и лаконичный вид, вписываясь идеально в любое окружение - будь то уединенный приусадебный сад или уютная терраса перед домом. Надежность и Долговечность Комплект обладает металлическим каркасом, который обеспечивает прочность и устойчивость к высоким весовым и механическим нагрузкам. При этом, мебель остается легкой для удобного перемещения с места на место. Она не только устойчива к воздействию влаги, но и выдерживает прямой контакт с водой (осадками). Декоративная отделка предметов не выгорает на солнце и сохраняет свои качества даже при резких температурных перепадах. Примечание: Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта. Садовая мебель ZOYA - это гармония стиля и комфорта для вашего отдыха на свежем воздухе. Позвольте себе наслаждаться природой и приятными моментами в кругу семьи с этим прекрасным комплектом садовой мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1720 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота720 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый
Комплект мебели Zola из искусственного ротанга, бежевый
157 490
В корзине

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