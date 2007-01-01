Характеристики товара
Описание
Два кресла с подлокотниками и удобной наклонной спинкой
Два пуфа для комфортного отдыха
Обеденный стол с прочной стеклянной столешницей прямоугольной формы
Мягкие подушки светло серого цвета с чехлами из водоотталкивающей ткани добавляют удобства и стиля. Вам не придется скрывать подушки при дожде. Особенностью гарнитуры является ручное плетение техноротанга в бежевом цвете, что придает ей современный и лаконичный вид, вписываясь идеально в любое окружение - будь то уединенный приусадебный сад или уютная терраса перед домом. Надежность и Долговечность Комплект обладает металлическим каркасом, который обеспечивает прочность и устойчивость к высоким весовым и механическим нагрузкам. При этом, мебель остается легкой для удобного перемещения с места на место. Она не только устойчива к воздействию влаги, но и выдерживает прямой контакт с водой (осадками). Декоративная отделка предметов не выгорает на солнце и сохраняет свои качества даже при резких температурных перепадах. Примечание: Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта. Садовая мебель ZOYA - это гармония стиля и комфорта для вашего отдыха на свежем воздухе. Позвольте себе наслаждаться природой и приятными моментами в кругу семьи с этим прекрасным комплектом садовой мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1720 мм
- Ширина670 мм
- Высота720 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет