Товар в корзине. Перейти
Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда - фото 1Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда - фото 2Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда - фото 3Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда - фото 4Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда - фото 5Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда - фото 6
NEW

Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда

Артикул: CH-077-054
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Oscan со столешницей из тика
Фотография товара Обеденный комплект Oscan со столешницей из тика от компании ChiedoCover.
Следующий Обеденный комплект Вобурн
Фотография товара Обеденный комплект Вобурн от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект Oscan - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, стиль и долговечность. Этот набор сочетает в себе современный дизайн и высококачественные материалы, чтобы создать уютное место для приятных моментов на свежем воздухе.

Особенности комплекта

Каркас: Каркас изготовлен из прочного алюминия, который обеспечивает стабильность и долгий срок службы. Материал алюминия также легкий и стойкий к коррозии, делая этот комплект идеальным для использования на открытом воздухе.

Столешница и подлокотники: Один из важнейших элементов этого комплекта - столешница из поливуда. Поливуд - это современный материал, который сочетает в себе натуральную древесину и прочность искусственных материалов. Это обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к погодным условиям, при этом сохраняя красивый вид.

Подушки: В комплект входят светло-серые подушки, которые обеспечивают дополнительный комфорт при сидении. Они легко прикрепляются к спинке обеденного кресла с помощью застежки-липучки и придают вашему месту отдыха более уютный вид.

Создайте уютное и стильное место для обедов на свежем воздухе и вечерних посиделок с семьей и друзьями, выбрав обеденный комплект Oscan. Cовременный дизайн и прочные материалы делают его идеальным выбором для вашего сада или террасы. Погрузитесь в атмосферу комфорта и роскоши с этим изысканным обеденным набором.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина620 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота850 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда
Обеденный комплект Oscan со столешницей из поливуда
217 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.04.2024 Время экономить - Стулья по низкой цене
Время экономить - Стулья по низкой цене

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2023 Выборы покупателей - хиты продаж
Выборы покупателей - хиты продаж

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.02.2022 Скидки на ограниченный ассортимент
Скидки на ограниченный ассортимент

Модные дизайнерские стулья по выгодным ценам

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.