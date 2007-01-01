Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект Oscan - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, стиль и долговечность. Этот набор сочетает в себе современный дизайн и высококачественные материалы, чтобы создать уютное место для приятных моментов на свежем воздухе.
Особенности комплекта
Каркас: Каркас изготовлен из прочного алюминия, который обеспечивает стабильность и долгий срок службы. Материал алюминия также легкий и стойкий к коррозии, делая этот комплект идеальным для использования на открытом воздухе.
Столешница и подлокотники: Один из важнейших элементов этого комплекта - столешница из поливуда. Поливуд - это современный материал, который сочетает в себе натуральную древесину и прочность искусственных материалов. Это обеспечивает исключительную прочность и устойчивость к погодным условиям, при этом сохраняя красивый вид.
Подушки: В комплект входят светло-серые подушки, которые обеспечивают дополнительный комфорт при сидении. Они легко прикрепляются к спинке обеденного кресла с помощью застежки-липучки и придают вашему месту отдыха более уютный вид.
Создайте уютное и стильное место для обедов на свежем воздухе и вечерних посиделок с семьей и друзьями, выбрав обеденный комплект Oscan. Cовременный дизайн и прочные материалы делают его идеальным выбором для вашего сада или террасы. Погрузитесь в атмосферу комфорта и роскоши с этим изысканным обеденным набором.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина620 мм
- Ширина570 мм
- Высота850 мм
- Материалдерево
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет