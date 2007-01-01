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Пластиковый стул LEO, белый - фото 1

Пластиковый стул LEO, белый

Артикул: CH-075-259
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул LEO - простая, но тщательно продуманная модель, идеально подходит для дачи, офиса, а также для напровления HoReCa.
Модель LEO органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес3,3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки8.80 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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