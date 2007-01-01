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Плетеный барный стул Gala, коричневый - фото 1Плетеный барный стул Gala, коричневый - фото 2

Плетеный барный стул Gala, коричневый

Артикул: CH-074-934
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высокий барный стул с подушкой в комплекте подойдет под любую барную стойку. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота990 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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