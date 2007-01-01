Характеристики товара
Описание
54 x 61 x H74, высота от пола до сидения 44 см
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КАРКАСА: черный муар
ТИП ЛЕНТЫ MR: груф
ЦВЕТ ЛЕНТЫ MR: св. коричневый, тем.коричневый
НЕ МЕНЕЕ 20 ШТ. В ОДНОМ ЦВЕТЕ
каркас: сталь, комплектация: без подушки, штабелируемый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
ВЕС НЕТТО (кг): 3,2
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина610 мм
- Высота740 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес3.2 кг
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый