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Стул Lumina, сталь - фото 1

Стул Lumina, сталь

Артикул: CH-009-274
130 оценок
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Характеристики товара

Описание

54 x 61 x H74, высота от пола до сидения 44 см

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КАРКАСА: черный муар
ТИП ЛЕНТЫ MR: груф
ЦВЕТ ЛЕНТЫ MR: св. коричневый, тем.коричневый

НЕ МЕНЕЕ 20 ШТ. В ОДНОМ ЦВЕТЕ
каркас: сталь, комплектация: без подушки, штабелируемый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95
ВЕС НЕТТО (кг): 3,2

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес3.2 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

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