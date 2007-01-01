Характеристики товара
Описание
Барный стул Neutra — стильное решение для вашего пространства.
Элегантность и комфорт. Обивка выполнена из мягкого букле светло-серого цвета, гармонично вписывающемся в современный дизайн. Тонкие металлические ножки черного цвета придают стулу стильный и лаконичный акцент.
Дизайн и функциональность. Мягкое и удобное сиденье и закругленная спинка позволяют наслаждаться отдыхом даже в течение длительного времени. Отсутствие подлокотников придает модели легкость и компактность. Подставка для ног добавляет дополнительную поддержку и удобство.
Прочность и надежность. Надежная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает стул идеальным для интенсивного использования, например, в кафе или лаундж-зоне.
Стиль и применение. Модель Neutra идеально подойдет для кухни, гостиной, баров и ресторанов. Стул легко поддерживать в чистоте, благодаря устойчивому к износу материалу и качественным отделочным покрытиям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина480 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки300 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет