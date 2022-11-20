Кресло пластиковое Net Relax, коралловый

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Кресло пластиковое Net Relax, горчичный

Характеристики товара

Описание

Net Relax - это кресло из пластика (полипропилен, стекловолокно), которое может быть снабжено мягкой тканевой подушкой с деликатно контрастирующими цветами

Это кресло из пластика продолжает тенденцию изысканной релаксации компании, подходит как для наружного, так и для внутреннего использования

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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Ширина605 мм
  • Глубина710 мм
  • Вес4.7 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияИталия

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