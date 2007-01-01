Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»
7 оценок
1 740
Товар в корзине. Перейти
Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель» - фото 1

Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»

Артикул: CH-058-136
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина355 мм
  • Вес0.845 кг
  • Материалпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Поднос «Проотель», овальный
Фотография товара Поднос «Проотель», овальный от компании ChiedoCover.
Следующий Поднос Проотель D405, коричневый
Фотография товара Поднос Проотель D405, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина355 мм
  • Вес0.845 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Баллон», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Баллон», стекло

10
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый

6
В наличии 201 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый

15
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Сифон для взбивания сливок, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Сифон для взбивания сливок

14
В наличии 551 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, длина 115мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽

Нож для стейка, длина 115мм

14
В наличии 170 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стакан смесительный «Бэйсик Бар Моушн», хрустальное стекло

6
В наличии
Настоящее фото товара Кувшин мерный, поликарбонат, 1 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Кувшин мерный, поликарбонат, 1 л, прозрачный

14
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий

12
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Бакарди Оакхарт - Бакарди 151 8 лет», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Бакарди Оакхарт - Бакарди 151 8 лет»

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Нож столовый «Фиори» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Фиори», произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Нож столовый «Фиори»

14
В наличии 144 шт.

Другие товары из раздела подносы

Настоящее фото товара Поднос Проотель, прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Поднос Проотель, прорезиненный

10
В наличии 492 шт.
Настоящее фото товара Поднос Проотель D405, прорезиненный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Поднос Проотель D405, прорезиненный

13
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», овальный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Поднос «Проотель», овальный, пластик

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Поднос «Проотель», пластиковый

10
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», круглый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Поднос «Проотель», круглый, черный

8
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный «Проотель», черный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Поднос прорезиненный «Проотель», черный

15
В наличии 300 шт.
Фотография товара Поднос с менажницей для чая Meyvel A-002 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос с менажницей для чая Meyvel A-002, произведённого компанией ChiedoCover
890

Поднос с менажницей для чая Meyvel A-002

5
В наличии 300 шт.
Фотография товара Чайно-кофейный поднос Meyvel A-004 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чайно-кофейный поднос Meyvel A-004, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Чайно-кофейный поднос Meyvel A-004

10
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Поднос для выкладки с емкостью для хладогена, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Поднос для выкладки с емкостью для хладогена

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Поднос прорезиненный черный, произведённого компанией ChiedoCover
490

Поднос прорезиненный черный

10
В наличии 862 шт.

Товар в корзине

Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»
Поднос прорезиненный, прямоугольный «Проотель»
от 1 740
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Баллон», стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Баллон», стекло

10
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Открывалка для бутылок сталь нержавеющий, серебристый

6
В наличии 201 шт.
Фотография товара Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Джиггер «Пробар Премиум Солар» 25/50 мл, сталь нержавеющая, серебристый

15
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Сифон для взбивания сливок, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Сифон для взбивания сливок

14
В наличии 551 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности