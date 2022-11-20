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          Фотография Подстолье чугунное Севилья КР от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Подстолье чугунное Севилья КР

          5
          Оптовая цена
          4 090 ₽
          от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Подстолье чугунное Севилья КР

          5
          4090 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота730 мм
          • Длина400 мм
          • Ширина400 мм
          • Вес18 кг
          • Материал подстольячугун

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