Товар в корзине. Перейти

Подстолье 1056EM

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 2107EM
Подстолье 2107EM
Следующий Подстолье 1294EM
Подстолье 2107EM

Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основ.-черное порошковое покрытие. Размер верхнего крепления: D60 см, диаметр трубы 10 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-140. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Каждое подстолье упаковано в две коробки размерами 75х75х20 (основание и верх) и 15х15х70 (труба).

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес27 кг
  • Материалметалл
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1400
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье 1294EM, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена
11

Подстолье 1294EM

Настоящее фото товара Подстолье 1292EM, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
15

Подстолье 1292EM

Настоящее фото товара Подстолье 1273EM, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена
5

Подстолье 1273EM

Настоящее фото товара Подстолье фуд-корт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
14

Подстолье фуд-корт белый

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлыйНастоящее фото товара Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, светлый

В наличии 857 шт.
Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темныйНастоящее фото товара Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Стол Ролет, многофункциональный на колёсах, темный

В наличии 1793 шт.
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
14

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый

В наличии 318 шт.
Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черныйНастоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
14

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный

В наличии 38 шт.
Стол Роллинг, многофункциональный на колёсахНастоящее фото товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
12

Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах

В наличии 2211 шт.
Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белыйНастоящее фото товара Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
5

Стол Лайт, складной с подстаканником, светлое дерево/ белый

В наличии 215 шт.

Другие товары из раздела

Стол Лайт, складной с подстаканником, черныйНастоящее фото товара Стол Лайт, складной с подстаканником, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Стол Лайт, складной с подстаканником, черный

В наличии 23 шт.
Столик универсальный РаскладушкаНастоящее фото товара Столик универсальный Раскладушка, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
11

Столик универсальный Раскладушка

В наличии 2716 шт.
Столик-трансформер БамбукНастоящее фото товара Столик-трансформер Бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
9

Столик-трансформер Бамбук

В наличии 5492 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое барное Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое барное Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое Классика

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1220, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
13

Подстолье металлическое 1220

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1245, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое 1245

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1208, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
7

Подстолье металлическое 1208

В наличии 30 шт.

С этим товаром покупают

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Хит 25мм - золото, коричневая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79023
2 300 ₽
6

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

В наличии 139 шт.
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
11

Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69025
2 240 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Стул Кейт складной пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 99015
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Кейт складной пластиковый

Стул Вито, Catania Izumrud (хром)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Izumrud (хром), произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
7

Стул Вито, Catania Izumrud (хром)