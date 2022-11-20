Характеристики товара
Описание
Подстолье металлическое. Труба и основ.-черное порошковое покрытие. Размер верхнего крепления: D60 см, диаметр трубы 10 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-140. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Каждое подстолье упаковано в две коробки размерами 75х75х20 (основание и верх) и 15х15х70 (труба).
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр700 мм
- Вес27 кг
- Материалметалл
- Рекомендуемый максимальный размер столешницыD1400
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай