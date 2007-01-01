Характеристики товара
Описание
* верх основания - нержавеющая сталь
* утяжелитель из стали в основании
* регулировочные ножки в основании
* покрытие нитрид титана (золото)
* журнальная высота 45 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина295 мм
- Глубина295 мм
- Высота450 мм
- Диаметр500 мм
- Вес14.4 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
- Материал подстольясталь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет