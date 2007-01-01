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Подстолье 6207, золотой - фото 1
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Подстолье 6207, золотой

Артикул: CH-079-253
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

* верх основания - нержавеющая сталь
* утяжелитель из стали в основании
* регулировочные ножки в основании
* покрытие нитрид титана (золото)
* журнальная высота 45 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина295 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота450 мм
  • Диаметр500 мм
  • Вес14.4 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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