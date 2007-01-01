Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Классик 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Классик 80 М
98 оценок
4 19042
7 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Классик 80 М - фото 1Подстолье Классик 80 М - фото 2Подстолье Классик 80 М - фото 3Подстолье Классик 80 М - фото 4Подстолье Классик 80 М - фото 5Подстолье Классик 80 М - фото 6
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье Классик 80 М производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подстолье Классик 80 М производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подстолье Классик 80 М производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подстолье Классик 80 М производства ChiedoCover
Хит

Подстолье Классик 80 М

Артикул: CH-000-905
98 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина540 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота720 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое барное Квадро
Фотография товара Подстолье металлическое барное Квадро от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье чугунное Манта
Фотография товара Подстолье чугунное Манта от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота720 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки12.5 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете ШампаньШампань
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете БронзаБронза
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете ТитанТитан
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете СереброСеребро
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете ПиранПиран
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Подстолье Классик 80 М - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Похожие товары

Хит
Фотография товара Подстолье Классик 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 80, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59087
11 690 ₽Оптовая цена

Подстолье Классик 80

103
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Подстолье Вострикова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Подстолье Вострикова

92
В наличии
Хит
Фотография товара Подстолье Классик КР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик КР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69056
10 590 ₽

Подстолье Классик КР

85
В наличии
Хит
Фотография товара Подстолье Симба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Симба, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Подстолье Симба

101
В наличии
Хит
Фотография товара Подстолье Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Подстолье Лофт-2

99
В наличии
Хит
Фотография товара Подстолье Сона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Сона, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Подстолье Сона

80
В наличии
Хит
Фотография товара Подстолье Классик 60 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик 60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5907
9 190 ₽

Подстолье Классик 60

8
Хит
Фотография товара Подстолье Классик Кв от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик Кв, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Подстолье Классик Кв

111
В наличии
Фотография товара Подстолье Классик ОВ, 1400х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик ОВ, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Подстолье Классик ОВ, 1400х800

100

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница ЛМДФ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Столешница ЛМДФ, белый

5
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
10 980

Столешница HPL, орех натуральный

99
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, блэквуд сатиновый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, блэквуд сатиновый

86
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
10 980

Столешница HPL, дуб вотан

87
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, кунгур, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, кунгур

91
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, морское дерево, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, морское дерево

88
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Настоящее фото товара Столешница ЛМДФ, мрамор пьетра графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Столешница ЛМДФ, мрамор пьетра графитовый

12
Настоящее фото товара Столешница ЛМДФ, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Столешница ЛМДФ, черный

15
Настоящее фото товара Столешница ЛМДФ, дуб сторсунд, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Столешница ЛМДФ, дуб сторсунд

6
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, статуарио венато, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, статуарио венато

98
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный

Другие товары из раздела стальные подстолья

Фотография товара Подстолье металлическое Классика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое Классика, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Подстолье металлическое Классика

74
Фотография товара Подстолье ЧК М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Подстолье ЧК М

57
Фотография товара Подстолье металлическое, 1038ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое, 1038ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Подстолье металлическое, 1038ЕМ

84
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 1010

60
Фотография товара Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стальное Подстолье 1003ЕМ двойное

76
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Дабл-З от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дабл-З, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Дабл-З

65
Настоящее фото товара Основание для стола Паисли, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Основание для стола Паисли, черный муар

98
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-99 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-99, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Лофт-99

72
Фотография товара Подстолье Кольт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Подстолье Кольт

74
Фотография товара Подстолье 1216ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1216ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Подстолье 1216ЕМ

15

Товар в корзине

Подстолье Классик 80 М
Подстолье Классик 80 М
от 4 190
7 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница ЛМДФ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Столешница ЛМДФ, белый

5
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
10 980

Столешница HPL, орех натуральный

99
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, блэквуд сатиновый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, блэквуд сатиновый

86
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
10 980

Столешница HPL, дуб вотан

87
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности