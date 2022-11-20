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Подстолье Классик 80 М - фото 1Подстолье Классик 80 М - фото 2

Подстолье Классик 80 М

84 оценкиХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина540 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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