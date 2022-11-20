Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина540 мм
- Длина540 мм
- Вес12 кг
- Материал подстольясталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье металлическое 1023
Чехол 05
Ткань Sparta, рогожка
Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
Столешница шпон, 60 мм, круглая
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Торшер Farel белый
Слэб Енисей
Кресло мужское Барбер МД-8776
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная