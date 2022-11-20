Подстолье из нержавеющей стали 1002

8 оценок

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Подстолье из нержавеющей стали 1002

5
5 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес Нетто, кг: 13

Габариты: 450 x 450 x 720 мм

Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800, 800х800

Труба и основание: алюминиевое

Размер верхнего флянца: 250*250, трубы 80*80.


Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Основание плоское. Размер верхней площадки: 25*25 см, сечение трубы 8х8 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70

Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х18 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес13 кг
  • Материал подстольяалюминий

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