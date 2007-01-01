Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье из нержавеющей стали 1002
78 оценок
7 390
Товар в корзине. Перейти
Подстолье из нержавеющей стали 1002 - фото 1Подстолье из нержавеющей стали 1002 - фото 2Подстолье из нержавеющей стали 1002 - фото 3Подстолье из нержавеющей стали 1002 - фото 4

Подстолье из нержавеющей стали 1002

Артикул: CH-001-324
78 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье Квадро Слим
Фотография товара Подстолье Квадро Слим от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье чугунное Кемпер
Фотография товара Подстолье чугунное Кемпер от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое).
Основание плоское.
Размер верхней площадки: 25*25 см, сечение трубы 8х8 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-70, 70х70. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х18 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)

Глубина: 45 см
Длина: 45 см
Высота: 72 см
Вес нетто: 12,7 кг
Вес брутто: 13,2 кг
Объем: 0,019 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес13 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD700, 700*700 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье 1056ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1056ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Подстолье 1056ЕМ

88
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лестер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лестер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Лестер, черный

88
Фотография товара Подстолье 1015ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1015ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Подстолье 1015ЕМ

75
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1211ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1211ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Подстолье 1211ЕМ

77
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье Лофт-86 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-86, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Подстолье Лофт-86

95
Фотография товара Подстолье Сноу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Подстолье Сноу

77
Фотография товара Стол лофт Ривьера от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ривьера, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690

Стол лофт Ривьера

86
Фотография товара Подстолье Кольт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Подстолье Кольт

74
Фотография товара Подстолье лофт-93 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье лофт-93, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Подстолье лофт-93

62
Фотография товара Подстолье Леди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Леди, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690

Подстолье Леди

5

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Оксалит светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит светлый сланец

39
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Сомеро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Сомеро

42
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Оксалит Белфаст

31
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Валенсия

40
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Арентария, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Арентария

36
Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
  • бежевый
  • белый
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Лоредо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Лоредо

49
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Кантри

37
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Американ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Американ

30

Другие товары из раздела металлические подстолья

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2101ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2101ЕМ

91
В наличии 30 шт.
Фотография товара Основание для стола Латроб, хром лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, хром лак

60
  • белый
  • черный
  • серебряный
Фотография товара Подстолье Кочур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Кочур, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Подстолье Кочур

86
Фотография товара Подстолье Лофт А1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Подстолье Лофт А1

83
Фотография товара Подстолье Гэтсби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Подстолье Гэтсби

11
Хит
Фотография товара Подстолье Лофт 114 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 114, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Подстолье Лофт 114

87
В наличии
Хит
Фотография товара Подстолье Классик Кв от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик Кв, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Подстолье Классик Кв

111
В наличии
Фотография товара Подстолье обеденное Дробл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Дробл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Подстолье обеденное Дробл

9
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 69031
22 690 ₽

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 3 уровня высоты, черный

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 146 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 99018
33 990 ₽

Подстолье для стола, 4 уровня высоты, серый

26
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 134 шт.

Товар в корзине

Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье из нержавеющей стали 1002
7 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Оксалит светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит светлый сланец

39
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Сомеро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Сомеро

42
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Белфаст, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Оксалит Белфаст

31
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Валенсия

40

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности