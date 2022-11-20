Вес Нетто, кг: 13
Габариты: 450 x 450 x 720 мм
Рекомендуемый максимальный размер столешницы: D800, 800х800
Труба и основание: алюминиевое
Размер верхнего флянца: 250*250, трубы 80*80.
Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Основание плоское. Размер верхней площадки: 25*25 см, сечение трубы 8х8 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-70, 70х70
Основание: 1 шт./кор. 47х47х3 (0,0006); труба: 10 шт./кор. 72х46х18 (0,053), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
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Подстолье из нержавеющей стали 1085ЕМ
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