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Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2101ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое 2101ЕМ
91 оценка
8 490
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Подстолье металлическое 2101ЕМ - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье металлическое 2101ЕМ производства ChiedoCover

Подстолье металлическое 2101ЕМ

Артикул: CH-019-623
91 оценка
Основные характеристики
  • Высота730 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материалметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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