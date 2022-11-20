Подстолье металлическое 2101EM

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Подстолье металлическое 2101EM

4.6
7 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.

Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияКитай

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Стол Алекс 6

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Диван Amsterdam двухместныйНастоящее фото товара Диван Amsterdam двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена
10

Диван Amsterdam двухместный

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стул Турин изумруд, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин изумруд, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул пластиковый Toby белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Toby белый

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Кресло пластиковое Indiana, кофеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое Indiana, кофе

Стул Атлас МННастоящее фото товара Стул Атлас МН, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
10

Стул Атлас МН

Стул Атлас деревянныйНастоящее фото товара Стул Атлас деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
5

Стул Атлас деревянный

Настоящее фото товара Стол пластиковый Раттан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
15

Стол пластиковый Раттан

Стул пластиковый Bloom, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Bloom, белый

Кресло пластиковое Bora, белоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Bora, белое

В наличии 2 шт.
Кресло пластиковое Box, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Box, красный

Настоящее фото товара Слэб Енисей, произведённого компанией ChiedoCover
от47 900
13

Слэб Енисей

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99010
8 790 ₽
12

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Latte, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
13

Стул Pescara велюр Latte

В наличии 15 шт.
Стул Malta, зеленый велюрНастоящее фото товара Стул Malta, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 700
Оптовая цена
13

Стул Malta, зеленый велюр

Стул Field темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Field темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 750
Оптовая цена
8

Стул Field темно-зеленый

Стул Convers, античный оливковыйНастоящее фото товара Стул Convers, античный оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
Оптовая цена
7

Стул Convers, античный оливковый

В наличии 31 шт.
Стул Dill, античный светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Dill, античный светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
14

Стул Dill, античный светло-бежевый

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99019
42 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый

В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
9

Стул Форли зеленый

Стул пластиковый на полозьях DayDream, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый на полозьях DayDream, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
12

Стул пластиковый на полозьях DayDream, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
9

Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
14

Стол Меркурий металлический

Настоящее фото товара Стол Оскар металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
12

Стол Оскар металлический

Настоящее фото товара Стул Gadget белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Gadget белый

В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Вешалка общественная М13, на колесах

Настоящее фото товара Софа Анника, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена
14

Софа Анника

Настоящее фото товара Стул складной Mason желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
11

Стул складной Mason желтый