Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.
Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80.
Стол Лидер 3
Стол Лидер 6
Чехол 01 белый
Чехол для стола 01
Чехол для стола 05
Стол Лидер 10
Чехол 29, журавинка
Чехол 14
Чехол 55, журавинка
Чехол 32, журавинка
Чехол для стола 06
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
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Стол складной Хавьер 150
Секция стульев 03
Чехол 93 Premium
Чехол 41, журавинка
Чехол для стола 20
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Боди 25мм - алюминиевый каркас
Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
Подстолье Альянс 80 М
Чехол 101
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