Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый
10 оценок
31 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый - фото 1Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый - фото 2Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый - фото 3
NEW

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый

Артикул: CH-079-827
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1750 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1250 мм
  • Вес23.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора стола Акация
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Нево
Фотография товара Подстолье Нево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 60 до 125 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено двумя мощными электромоторами и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 4 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 105 до 175 см. С грузоподъёмностью до 120 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1750 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1250 мм
  • Вес23.5 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подстолье Истборн круглое, D660, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Истборн круглое, D660, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Подстолье Истборн круглое, D660, бронза

64
В корзине
Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, хром лак, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, хром лак

60
В корзине
Фотография товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Основание для стола Лемойн, черный муар/ золото

96
В корзине
Фотография товара Подстолье 1068EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1068EM, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Подстолье 1068EM

68
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 2117EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2117EM, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Подстолье 2117EM

72
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 2124EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2124EM, произведённого компанией ChiedoCover
41 390
Оптовая цена

Подстолье 2124EM

82
В корзине
Фотография товара Стол журнальный Лофт-11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лофт-11, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090

Стол журнальный Лофт-11

86
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт-71 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-71, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690

Подстолье Лофт-71

91
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт-94 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт-94, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Подстолье Лофт-94

74
В корзине
Хит
Фотография товара Столик Блэк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Блэк, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Столик Блэк

12
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень

39
В корзине
Фотография товара Столешница Корунд Хюгге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Хюгге, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Хюгге

34
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit светлый сланец

39
В корзине
Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
В корзине
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Oxalit Belfast

31
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Naomi, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Naomi

38
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kilkini, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Kilkini

32
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Arentariya

36
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kantri, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Kantri

37
В корзине

Другие товары из раздела металлические подстолья

Фотография товара Подстолье из нержавеющей стали 1002 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье из нержавеющей стали 1002, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Подстолье из нержавеющей стали 1002

78
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Основание для стола Латроб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Основание для стола Латроб, черный

72
В корзине
Фотография товара Подстолье 2142EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2142EM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Подстолье 2142EM

80
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт А1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт А1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Подстолье Лофт А1

83
В корзине
Фотография товара Подстолье Ларисса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Подстолье Ларисса

5
В корзине
Фотография товара Подстолье Гэтсби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190

Подстолье Гэтсби

11
В корзине
Фотография товара Подстолье Дуги от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дуги, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Подстолье Дуги

11
В корзине
Настоящее фото товара Подстолье 1298EM, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Подстолье 1298EM

10
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками

14
В корзине
New
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, черный, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, черный

8
В наличии 47 шт.
В корзине

Товар в корзине

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, белый
31 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень

39
В корзине
Фотография товара Столешница Корунд Хюгге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Корунд Хюгге, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Столешница Корунд Хюгге

34
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit светлый сланец

39
В корзине
Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
В корзине

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности