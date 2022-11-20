Подстолье металлическое 2103EM

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Подстолье металлическое 2103EM

4.8
12 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое 2102EM
Подстолье металлическое 2102EM
Следующий Стул Норман рогожка оливковый
Стул Норман рогожка оливковый

Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое
покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.

Рекомендуемый размер столешницы: 120х80.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес21 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
135Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 400
84Хит

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 200
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Чехол 11, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 11, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
10

Чехол 11, журавинка

Чехол 54, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 54, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
6

Чехол 54, журавинка

Настоящее фото товара Чехол для стола 02, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
12

Чехол для стола 02

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от890
11

Чехол 23

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 30

Настоящее фото товара Чехол 59, произведённого компанией ChiedoCover
от690
6

Чехол 59

Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от1 670
15

Чехол для стола 04

Настоящее фото товара Чехол для стола 08, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
13

Чехол для стола 08

Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200
5

Чехол для стола 10

Чехол 68 PremiumНастоящее фото товара Чехол 68 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от990
12

Чехол 68 Premium

Чехол 70 PremiumНастоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
15

Чехол 70 Premium

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8908
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетоваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
17

Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
80Хит

Стол Лидер 3, уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от790
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
11

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
5

Чехол для стола 19

Чехол 08 металликНастоящее фото товара Чехол 08 металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от540
9

Чехол 08 металлик

Чехол 84 Premium с карманом для подушкиНастоящее фото товара Чехол 84 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
11

Чехол 84 Premium с карманом для подушки

Чехол 24, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0105
1 060 ₽
14

Чехол 24, журавинка

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от4 400
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 600
9

Азия 25мм - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Патрик 20мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Патрик 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
12

Патрик 20мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 000
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стол Равенна квадратный

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Чехол 08, бархатНастоящее фото товара Чехол 08, бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от840
15

Чехол 08, бархат

Подстолье стальное прямоугольное 4Настоящее фото товара Подстолье стальное прямоугольное 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
13

Подстолье стальное прямоугольное 4

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Настоящее фото товара Стул Era T с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
9

Стул Era T с пюпитром

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стул Офисный с пюпитром

Стол Лидер 4, уличный из реекНастоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
12

Стол Лидер 4, уличный из реек

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
5

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стул Наполеон Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
12

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

В наличии 10 шт.
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
6

Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
6

Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
10

Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Чехол Е08 на стул EamesНастоящее фото товара Чехол Е08 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от6506
690 ₽
10

Чехол Е08 на стул Eames

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул барный Порше белыйНастоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Порше белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стул барный Купер бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Купер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Купер бежевый

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, мягкий, золотойНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Стул Консек барный, мягкий, золотой

Стул Слинг барный, черныйНастоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Слинг барный, черный

Табурет Лофт-11 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Табурет Лофт-12 НМ барный

Стул барный Акрилик голубой Настоящее фото товара Стул барный Акрилик голубой , произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
11

Стул барный Акрилик голубой

Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
8

Стул прозрачный барный Фокс 75

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 99045
44 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 56 шт.
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
6

Стол Лофт 13

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Подстолье Паола Банкет 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
15

Подстолье Паола Банкет 2

Диван лофт Стоун МиниНастоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от22 800
Оптовая цена
6

Диван лофт Стоун Мини

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
19 99034
29 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
10

Чехол 22 для коктейльного стола, золотой

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 35 из неплотного бифлекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 35 из неплотного бифлекса

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от430
15

Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса

Диван офисный VeytНастоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
6

Диван офисный Veyt

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от47 490
Оптовая цена
15

Стол Ларьяк

Конфигурация складных столов №2Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №2

Настоящее фото товара Стол на двойной опоре Веретено, произведённого компанией ChiedoCover
от34 790
Оптовая цена
5

Стол на двойной опоре Веретено

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 050
15

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1031EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
12

Подстолье металлическое 1031EM

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1008EM, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое 1008EM

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99034
59 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

В наличии 22 шт.
Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
10

Стул барный Тиесто белый

В наличии 31 шт.
Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый

Барный стул 9393Настоящее фото товара Барный стул 9393, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Барный стул 9393

Настоящее фото товара Стол пластиковый Sortie, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
8

Стол пластиковый Sortie

Настоящее фото товара Диван Lama, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
6

Диван Lama

Настоящее фото товара Диван Milen, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Диван Milen

Настоящее фото товара Стол Версаль классический, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
11

Стол Версаль классический

Настоящее фото товара Подстолье для стола Форто Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
12

Подстолье для стола Форто Дуо

Настоящее фото товара Подстолье для стола Бари Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
11

Подстолье для стола Бари Дуо

Настоящее фото товара Барное подстолье Тулип, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
6

Барное подстолье Тулип

Настоящее фото товара Стул Дуглас, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
6

Стул Дуглас

Стул Гаага велюр OSCAR 028Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
10

Стул Гаага велюр OSCAR 028

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 99017
59 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Стол Accent трюфель/сереброНастоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
13

Стол Accent трюфель/серебро

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стол обеденный Flavio Настоящее фото товара Стол обеденный Flavio , произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
8

Стол обеденный Flavio

Стул пластиковый Blitz, серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Blitz, серый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Стул пластиковый Bloom, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bloom, темно-серый

Стул МирэллаНастоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
8

Стул Мирэлла

Настоящее фото товара Слэб Кама, произведённого компанией ChiedoCover
от25 700
15

Слэб Кама

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
11

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Стол для улицы Ривьера 2

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 16 шт.
Стул складной М8-01 КомпактНастоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽Оптовая цена
8

Стул складной М8-01 Компакт

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Navy Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
12

Стул Pescara велюр Navy Blue

В наличии 8 шт.
Стул Field темно-зеленыйНастоящее фото товара Стул Field темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 750
Оптовая цена
8

Стул Field темно-зеленый

Стул Dill, античный болотныйНастоящее фото товара Стул Dill, античный болотный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
9

Стул Dill, античный болотный

В наличии 34 шт.
Стул Brandy, серыйНастоящее фото товара Стул Brandy, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
13

Стул Brandy, серый

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99021
49 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый DayDream, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
7

Стул пластиковый DayDream, черный

Настоящее фото товара Стол Меркурий металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
14

Стол Меркурий металлический

Стол KON 80 белыйНастоящее фото товара Стол KON 80 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
9

Стол KON 80 белый

Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
10

Вешалка общественная М11, на колесах

Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Вешалка общественная М13, на колесах

Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
8

Вешалка общественная М13

Настоящее фото товара Кресло Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена
8

Кресло Изабела

Настоящее фото товара Стул Либре, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена
7

Стул Либре

Барный стул ТолоНастоящее фото товара Барный стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена
15

Барный стул Толо

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Mindy

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
11

Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
8

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

Стол складной Тейкли 180 зеленыйНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
11

Стол складной Тейкли 180 зеленый

Стул складной Джек бежевыйНастоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽Оптовая цена
9

Стул складной Джек бежевый