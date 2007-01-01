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Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2103ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье металлическое 2103ЕМ
68 оценок
14 190
Товар в корзине. Перейти
Подстолье металлическое 2103ЕМ - фото 1

Подстолье металлическое 2103ЕМ

Артикул: CH-019-625
68 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота730 мм
  • Вес21 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы1200*800 мм
  • Материалметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки23.65 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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