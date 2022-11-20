Подстолье металлическое. Труба и основание-черное порошковое
покрытие матовое. Золотая вставка с матовой нержавейкой. Основание плоское.
Рекомендуемый размер столешницы: 120х80.
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 5
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 11, журавинка
Чехол 54, журавинка
Чехол для стола 02
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 23
Чехол 30
Чехол 59
Чехол для стола 04
Чехол для стола 08
Чехол для стола 10
Чехол 68 Premium
Чехол 70 Premium
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
Стол складной Монифит
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 17
Чехол для стола 19
Чехол 08 металлик
Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Чехол 24, журавинка
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Азия 25мм - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Патрик 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Чехол 08, бархат
Подстолье стальное прямоугольное 4
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Офисный с пюпитром
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
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Чехол Е08 на стул Eames
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Стул барный Порше белый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
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Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Слинг барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный
Стул барный Акрилик голубой
Стул прозрачный барный Фокс 75
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная Кортес
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Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
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