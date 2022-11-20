Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина700 мм
- Длина1500 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное 1217
Стол Лофт-1
Барная стойка Дезмонд Х белая
Этажерка Хельга №1
Этажерка Хельга №3
Этажерка Хельга №5
Этажерка угловая Хельга
Этажерка Верона ДК
Подстолье 1064EM