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Подстолье Лофт 75 - фото 1Подстолье Лофт 75 - фото 2

Подстолье Лофт 75

12 оценок
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Подстолье Лофт 76

Характеристики товара

Описание

Цвет: Черный муар

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Основные характеристики

  • Высота715 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1215 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

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