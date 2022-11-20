Подушка внутренняя для декоративной наволочки

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Декоративная подушка Белла, синий

Характеристики товара

Описание

Внутренняя подушка для всех видов декоративных наволочек. Размер подушки 40х40. Декоративные подушки - это модный и уютный аксессуар для дома. Они будут аккуратно смотреться на диване, креслах и кровати. Квадратная подушка подойдет к любому интерьеру спальни и гостиной. Подушка идеально подходит для декоративных наволочек. Также можно использовать наполнитель подушки для набивки игрушек, творчества и рукоделия. Подушку можно стирать в стиральной машине в обычном режиме при 30 градусах, не применяя режима автоматической сушки. После стирки хорошо просушите и взбейте подушку, чтобы наполнитель принял исходную форму. При бережном уходе подушка прослужит вам долгое время.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина60 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

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