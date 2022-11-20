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Подвесной светильник V6021-1P Barocco

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современный и стильный подвесной светильник Barocco. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем E27. Каркас выполнен из металла в простом и лаконичном стиле, гармонично сочетается со сферичным плафоном. Конструкция надежно крепится к потолку на планку. Общая высота светильника 120 см, идеальный вариант для комнат с высокими потолками.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина250 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

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