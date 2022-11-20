Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник на штанге из серии True. Лаконичный светильник состоит из светодиодной ленты мощностью 30 Вт и металлического каркаса золотого цвета. Лента имеет гибкую силиконовую оболочку для более мягкого и равномерного рассеивания света. Источник освещения плавно обвивается вокруг корпуса, создавая воздушный и уникальный образ. Общая длина светильника составляет высота светильника составляет 110 см, что позволяет охватить 24 м² площади для освещения. Данная модель с лёгкостью дополнит любой интерьер в современном стиле.
- Площадь освещения 24 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 30 Вт.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина180 мм
- Длина1100 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, золотой