Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник Section. Цилиндрические плафоны из алюминия с регулировкой угла и направления света позволят настроить освещение по своему вкусу и стилю. Конструкция надежно крепится к потолку на 2 крепежные планки. Данная модель станет отличным дополнением барной или обеденной зоны.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина100 мм
- Длина1000 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой