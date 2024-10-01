Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Genoa в геометрическом дизайне, выполненный в стиле лофт. Металлический плафон декорирован изнутри золотой краской, которая добавляет исходящему от лампы свету теплоты и создает комфортную атмосферу в любом помещении. Высоту светильника можно отрегулировать при монтаже с помощью подвесного троса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота1230 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки2 кг