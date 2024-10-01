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Светильник подвесной V10482-1P Genoa - фото 1Светильник подвесной V10482-1P Genoa - фото 2Светильник подвесной V10482-1P Genoa - фото 3

Светильник подвесной V10482-1P Genoa

Артикул: CH-066-728
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник Genoa в геометрическом дизайне, выполненный в стиле лофт. Металлический плафон декорирован изнутри золотой краской, которая добавляет исходящему от лампы свету теплоты и создает комфортную атмосферу в любом помещении. Высоту светильника можно отрегулировать при монтаже с помощью подвесного троса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота1230 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки2 кг

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