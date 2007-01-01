Характеристики товара
Описание
Высота спинки: 42 см.
Высота подножки: 22 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 47; Глубина - 64; Высота - 106; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 67;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина640 мм
- Высота1060 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки9.65 кг
- Изделия стопируютсяНет