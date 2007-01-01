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Настоящее фото товара Полубарный стул Джоан, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Полубарный стул Джоан, черный, золотой
5 оценок
20 89018
25 290 ₽
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Полубарный стул Джоан, черный, золотой - фото 1Полубарный стул Джоан, черный, золотой - фото 2Полубарный стул Джоан, черный, золотой - фото 3Полубарный стул Джоан, черный, золотой - фото 4Полубарный стул Джоан, черный, золотой - фото 5
Распродажа

Полубарный стул Джоан, черный, золотой

Артикул: CH-070-335
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1060 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота спинки: 42 см.

Высота подножки: 22 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 47; Глубина - 64; Высота - 106; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 67;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1060 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки9.65 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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