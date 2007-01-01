Характеристики товара
Описание
Стул Майтел— современный дизайн и практичность для улицы и террасы. Стул выполнен в современном минималистичном стиле с акцентом на плавные линии и функциональность. Каркас в оттенке антрацит гармонично сочетается с сиденьем из текстилена с фактурой «елочка», создавая стильный и универсальный образ для современных outdoor-пространств. Изогнутая спинка и плавные подлокотники делают силуэт визуально легким и эргономичным.
Сиденье выполнено из текстилена — прочного материала, устойчивого к влаге, ультрафиолету и ежедневной эксплуатации. Текстилен хорошо пропускает воздух, быстро высыхает и не требует сложного ухода, сохраняя аккуратный внешний вид даже при использовании на открытом воздухе. Материал отличается высокой износостойкостью и комфортен в повседневной эксплуатации. Каркас и ножки выполнены из алюминия — легкого, прочного и устойчивого к коррозии материала.
Алюминиевая конструкция обеспечивает устойчивость, долговечность и удобство перемещения. Стул выдерживает нагрузку до 200 кг, сохраняя надежность и комфорт при ежедневном использовании. Эргономичная изогнутая спинка и подлокотники обеспечивают комфортную посадку, а стопируемая конструкция позволяет удобно хранить и транспортировать несколько стульев одновременно. Поверхности легко очищаются и долго сохраняют первоначальный внешний вид.
Стул отлично подойдет для сада, террасы, балкона, патио, кафе или летней веранды. Модель сочетает современный внешний вид, практичные материалы и высокую функциональность, создавая комфортное пространство для отдыха и общения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес2.5 кг
- Материал каркасаалюминий
- Допустимая нагрузка200
- Цветчерный
- Обивкатекстиль
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки2.50 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет