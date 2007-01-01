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Настоящее фото товара Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка
7 оценок
9 900
Товар в корзине. Перейти
Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка - фото 1Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка - фото 2Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка - фото 3Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка - фото 4Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка - фото 5

Стул Майтел, текстилен, антрацит, елочка

Артикул: CH-088-094
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Майтел— современный дизайн и практичность для улицы и террасы. Стул выполнен в современном минималистичном стиле с акцентом на плавные линии и функциональность. Каркас в оттенке антрацит гармонично сочетается с сиденьем из текстилена с фактурой «елочка», создавая стильный и универсальный образ для современных outdoor-пространств. Изогнутая спинка и плавные подлокотники делают силуэт визуально легким и эргономичным.

Сиденье выполнено из текстилена — прочного материала, устойчивого к влаге, ультрафиолету и ежедневной эксплуатации. Текстилен хорошо пропускает воздух, быстро высыхает и не требует сложного ухода, сохраняя аккуратный внешний вид даже при использовании на открытом воздухе. Материал отличается высокой износостойкостью и комфортен в повседневной эксплуатации. Каркас и ножки выполнены из алюминия — легкого, прочного и устойчивого к коррозии материала.

Алюминиевая конструкция обеспечивает устойчивость, долговечность и удобство перемещения. Стул выдерживает нагрузку до 200 кг, сохраняя надежность и комфорт при ежедневном использовании. Эргономичная изогнутая спинка и подлокотники обеспечивают комфортную посадку, а стопируемая конструкция позволяет удобно хранить и транспортировать несколько стульев одновременно. Поверхности легко очищаются и долго сохраняют первоначальный внешний вид.

Стул отлично подойдет для сада, террасы, балкона, патио, кафе или летней веранды. Модель сочетает современный внешний вид, практичные материалы и высокую функциональность, создавая комфортное пространство для отдыха и общения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Допустимая нагрузка200
  • Цветчерный
  • Обивкатекстиль

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки2.50 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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