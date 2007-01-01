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Настоящее фото товара Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле
14 оценок
27 3909
29 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 1Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 2Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 3Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 4Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 5Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 6Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 7Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 8Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 9Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 10Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле - фото 11
Распродажа

Стул полубарный Лукас 3, терракотовый, букле

Артикул: CH-078-430
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья670 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Лукас 3 сочетает в себе стильный дизайн и высокое качество. Лаконичные по уникальному силуэту стулья могут стать изюминкой любого интерьера.

Плавные линии и мягкие контуры стула легко вписываются в разные стили, особенно гармонично они будут смотреться в скандинавском, джапанди, японском или стиле ваби-саби.

Сиденье и спинка изготовлены из высококачественной уютной ткани букле, приятной на ощупь и устойчивой к износу. Рельеф поверхности ткани придаёт пространству природную текстуру, смягчает углы мебельных форм и подчёркивает силуэт мягкой мебели. Мягкая обивка из букле не только нежная на ощупь, но и прочная благодаря трикотажной основе. Она хорошо держит форму, легко драпируется и не мнётся. Тонкая текстура букле создаёт тёплую и уютную атмосферу в любом помещении.

Оригинальный каркас стула выполнен из массива натурального дерева бук в цвете орех, что добавляет стулу элегантности. Стулья из бука отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Ножки стула имеют оптимальное расположение, обеспечивая устойчивость и удобство использования.

Полубарный стул Лукас 3 имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 105 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов дома или в кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес8.03 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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