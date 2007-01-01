Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Лукас 3 сочетает в себе стильный дизайн и высокое качество. Лаконичные по уникальному силуэту стулья могут стать изюминкой любого интерьера.
Плавные линии и мягкие контуры стула легко вписываются в разные стили, особенно гармонично они будут смотреться в скандинавском, джапанди, японском или стиле ваби-саби.
Сиденье и спинка изготовлены из высококачественной уютной ткани букле, приятной на ощупь и устойчивой к износу. Рельеф поверхности ткани придаёт пространству природную текстуру, смягчает углы мебельных форм и подчёркивает силуэт мягкой мебели. Мягкая обивка из букле не только нежная на ощупь, но и прочная благодаря трикотажной основе. Она хорошо держит форму, легко драпируется и не мнётся. Тонкая текстура букле создаёт тёплую и уютную атмосферу в любом помещении.
Оригинальный каркас стула выполнен из массива натурального дерева бук в цвете орех, что добавляет стулу элегантности. Стулья из бука отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Ножки стула имеют оптимальное расположение, обеспечивая устойчивость и удобство использования.
Полубарный стул Лукас 3 имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 105 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов дома или в кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес8.03 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветтерракот
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет