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Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 1Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 2Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 3Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 4Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 5Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 6Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр - фото 7

Полукресло деревянный для дома Fendi, коричневый велюр

Артикул: CH-032-603
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный, стильный, простой, удобный и надежный - и все это наш стул Fendi. Такая модель с легкостью подойдет к любому дизайну интерьера как на кухне, так и в гостиной. Стул Fendi оснащен мягким сиденьем и эргономичной спинкой, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Каркас стула создан из натурального дерева, а обивка выполнена из нежнейшего велюра.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

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