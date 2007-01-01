МИНПРОМТОРГ
от6 390₽14
7 390 ₽
Стул Конгсберг, бирюзовый, металлические ножки
Распродажа
от5 990₽15
6 990 ₽
Стул Марк, брусничный, металлические ножки
МИНПРОМТОРГ
от5 490₽41
9 290 ₽
Стул Сафир, велюр Велютто-04 светло-бежевый, светлый орех
6 390₽
Оптовая цена
Стул полубарный Джанго велюр бежевый высота сиденья 60 см
В наличии 2 шт.
от9 550₽
Стул Флай, велюр оранжевый, ножки паук барный
от14 690₽
Полукресло Самбука, велюр
МИНПРОМТОРГ
от7 990₽9
8 690 ₽
Стул Тони, зеленый шенилл, ножки бук
8 890₽
Оптовая цена
Стул Элис Бар кросс конус, серый
В наличии 11 шт.
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр голубой
8 190₽
Стул Alba, велюр, светло-серый
В наличии 8 шт.