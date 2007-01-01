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Настоящее фото товара Стул Тюльпан без прострочки, велюр селеста 27, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан без прострочки, велюр селеста 27, светлый орех
94 оценки
8 19011
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан без прострочки, велюр селеста 27, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан без прострочки, велюр селеста 27, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан без прострочки, велюр селеста 27, светлый орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Тюльпан без прострочки, велюр селеста 27, светлый орех

Артикул: CH-027-237
94 оценки
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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